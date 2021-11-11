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Министр энергетики принял нового главу делегации ЕС в Азербайджане

Министр энергетики принял нового главу делегации ЕС в Азербайджане Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял новоназначенного главу делегации ЕС в Азербайджане, посла Петра Михалко.
Энергетика
11 ноября 2021 г. 22:52
Министр энергетики принял нового главу делегации ЕС в Азербайджане

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял новоназначенного главу делегации ЕС в Азербайджане, посла Петра Михалко.

Как передает Report со ссылкой на ведомства, министр поздравил посла с новым назначением и пожелал успехов в работе. Говоря о долгосрочном плодотворном и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом в области энергетики, он выразил уверенность, что отношения в этом направлении будут и дальше развиваться.

На встрече обсуждались вопросы реализации проекта Южного газового коридора, особой важности азербайджанского газа для выхода на европейский рынок, а также возможности дальнейшего сотрудничества с Европейским союзом для расширения географии поставок газа.

Они также обменялись мнениями о приоритетах энергетического сотрудничества, энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии и ряде других вопросов, представляющих взаимный интерес в рамках программы Восточного партнерства Европейского Союза.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEnergetika naziri Aİ-nin ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni rəhbərini qəbul edib

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