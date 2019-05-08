Министр энергетики: Новые решения по добыче могут быть приняты на встрече в Вене

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"Новые решения могут быть приняты на встрече в формате ОПЕК +, которая состоится в следующем месяце в Вене (Австрия)".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"События на рынке нефти и шаги, необходимые для регулирования рынка нефти, будут обсуждаться на уровне министров. Возможно, по итогам обсуждений, будут приняты новые решения на вторую половину текущего года. Это всего лишь вероятность. Речь идет об объеме добычи. Решения об увеличении или сокращении производства могут быть приняты на конференции в июне", - сказал министр.

По его словам, сейчас сложно сказать, каким будет решение: "В настоящее время существует множество факторов, влияющих на рынок нефти. Фундаментальный принцип спроса и предложения не всегда работает. Возникают различные ситуации, исходя из других факторов, в том числе геополитической ситуации. Текущая ситуация в Венесуэле и другие конфликты оказывают влияние на рынок нефти и цены на нефть".

Шахбазов подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана в рамках ОПЕК+ оказывает положительное влияние на экономику страны: "Цены на нефть стабилизируются. Думаю, что мы продолжим деятельность в рамках этой инициативы, но пока рано принимать решение. Сначала надо дождаться, каким будет решение, а потом думать, присоединится ли к нему Азербайджан".

Что касается воздействия на рынок санкций в отношении Ирана, министр спрогнозировал сокращение запасов нефти на рынке в результате ужесточения санкций: "В целом же сложно предугадать, как сильно повлияет на процесс, поскольку в настоящее время темпы роста мировой экономики сократились с 3,6% до 3,1%. В то же время, хоть и незначительно, растут запасы стран-членов Организации экономического сотрудничества. Все эти факторы следует учитывать. Считаю, что санкции не должны оказывать радикального воздействия на рынок, но все покажет время".