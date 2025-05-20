Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ

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На фоне ускоряющейся трансформации энергетических систем в Европе и усилий стран по снижению углеродного следа, Молдова демонстрирует последовательный и амбициозный курс в сфере устойчивого развития. Не располагая собственными ископаемыми ресурсами, страна делает ставку на повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии и интеграцию в европейский энергетический рынок.

Ключевую роль в реализации этих приоритетов играет Министерство энергетики Молдовы, которое не только формирует стратегические направления, но и внедряет конкретные программы модернизации инфраструктуры - от теплоснабжения до жилого фонда. Параллельно Молдова активно развивает международное сотрудничество, в том числе с Азербайджаном - важным партнером в регионе и потенциальным поставщиком природного газа, а также соратником по развитию "зеленых" проектов.

В эксклюзивном интервью агентству Report министр энергетики Республики Молдова Дорин Жунгиету рассказал о ключевых направлениях государственной энергетической политики, перспективах участия азербайджанских компаний в энергетических инициативах Молдовы и возможностях реализации совместных проектов в сферах ВИЭ, биогаза и модернизации городской инфраструктуры.

Представляем интервью читателям:

- Как вы оцениваете текущее состояние сотрудничества между Молдовой и Азербайджаном в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии? Какие направления, на ваш взгляд, наиболее перспективны?

- У нас есть значительный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества, и я приветствую тот факт, что Азербайджан, несмотря на наличие крупных запасов углеводородов, активно развивает направления, связанные с энергоэффективностью и "зеленой энергетикой". Это создает благоприятную основу для взаимовыгодного диалога.

Молдова, в силу отсутствия собственных ископаемых ресурсов, делает ставку на повышение энергоэффективности, особенно в жилом фонде, который в значительной степени был построен еще по советским стандартам и отличается высокой энергоемкостью. Для нас это - единственный путь к энергетической устойчивости и конкурентоспособности. Одновременно мы развиваем возобновляемые источники энергии и стремимся к более глубокой интеграции в европейский энергетический рынок.

Для понимания нашего курса приведу один ключевой документ. В феврале этого года мы утвердили Национальный план в области энергетики и климата (NECP) - стратегию, над которой мы работали почти два года. Она определяет национальные цели и конкретные меры, необходимые для их достижения.

Так, к 2030 году Молдова взяла на себя обязательство довести долю энергии из возобновляемых источников в конечном энергопотреблении до 30%, удерживать потребление энергии на уровне ниже 2 762 килотонн нефтяного эквивалента и сократить выбросы парниковых газов на правом берегу Днестра на 68,5% по сравнению с 1990 годом (или на 88% при применении дополнительных мер).

План также предусматривает ежегодную экономию энергии на уровне 0,8% за счет внедрения энергоэффективных технологий, установки "умных счетчиков" и стимулирования экологически чистого и энергоэффективного транспорта.

В рамках этой стратегии мы уже запустили несколько программ, включая реновацию жилых зданий при поддержке Фонда повышения энергоэффективности в жилом секторе (FEERM), а также программы по модернизации зданий школ, университетов, больниц и других учреждений.

Особое внимание уделяется модернизации централизованных систем теплоснабжения. В Кишиневе мы запускаем масштабную программу, которая охватит около 80% многоквартирных домов. Планируется переход от устаревших вертикальных систем теплообеспечения к более эффективным горизонтальным с установкой индивидуальных тепловых пунктов в каждом здании.

Эти проекты не только способствуют сокращению затрат на энергию и повышению комфорта для жителей, но и открывают значительные бизнес-возможности для частного сектора. Учитывая ограниченные масштабы нашего рынка, мы особенно заинтересованы в интересе со стороны зарубежных компаний, в том числе из Азербайджана к участию в этих процессах.

- Планируется ли подписание новых двусторонних соглашений или меморандумов о взаимопонимании в области энергетического регулирования, включая стандарты и правила функционирования рынков?

- Республика Молдова является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, и у нас есть четкая дорожная карта по имплементации acquis communautaire - совокупности нормативных актов ЕС. Это означает, что вся наша законодательная и регуляторная деятельность, включая международное сотрудничество в энергетической сфере, должна соответствовать требованиям и стандартам ЕС. Новые соглашения и инициативы, в том числе с Азербайджаном, будут выстраиваться в этом правовом и институциональном контексте.

- Ведутся ли в настоящее время переговоры о заключении долгосрочных контрактов на поставку азербайджанского природного газа в Молдову?

– Безусловно, мы заинтересованы в диверсификации источников поставок энергоресурсов, включая природный газ. Это ключевой элемент нашей стратегии по укреплению энергетической безопасности. Долгосрочные контракты позволяют нам более точно прогнозировать закупочные цены и формировать резервы на период пикового потребления.

У нас уже были контакты с азербайджанской стороной - как на уровне правительств, так и на корпоративном уровне - по вопросам заключения коммерческих соглашений. Во время моего недавнего визита в Баку на заседание Консультативного совета Южного газового коридора мы обсудили с представителями Министерства энергетики Азербайджана и компании SOCAR перспективы долгосрочного сотрудничества. Мы будем рады объявить о конкретных результатах, как только переговоры оформятся в полноценный проект.

- Насколько реалистичным вы считаете использование Южного газового коридора (SGC) для стабильного и долгосрочного обеспечения Молдовы азербайджанским газом? Существуют ли уже конкретные механизмы или маршруты поставки?

- Да, мы считаем это направление вполне реалистичным и перспективным. Молдова стала первой страной, которая использовала интерконнектор Греция–Болгария в коммерческих целях, а также одной из первых, кто получил поставки с терминала СПГ в Александруполисе. Это позволило нам продемонстрировать жизнеспособность так называемого Вертикального газового коридора, включая транзит в украинские подземные хранилища.

Несмотря на текущие риски, связанные с ситуацией в регионе, мы уверены в устойчивости этой модели в долгосрочной перспективе. Наша цель - поддерживать принципы прозрачности, рыночной интеграции и устойчивости. Прозрачная и единая тарифная политика, как и доступ к Южному газовому коридору, сделает этот маршрут еще более привлекательным для бизнеса и потенциальных инвесторов.

- Обсуждается ли с азербайджанской стороной возможность реализации совместных проектов в области производства биогаза? Какие ресурсы и технологии могли бы быть задействованы, и заинтересована ли Молдова в привлечении азербайджанских инвестиций в этот сектор? Есть ли уже конкретные площадки или предложения для потенциальных инвесторов?

- Потенциал производства биогаза в Молдове на сегодняшний день остается во многом нераскрытым. В настоящее время в стране установлено всего около 7 МВт генерирующих мощностей на базе биогаза. Это сравнительно дорогостоящий источник энергии, однако его ключевое преимущество - стабильность: он не зависит от погодных условий и не является прерывистым, в отличие от ветра или солнца.

Мы крайне заинтересованы в развитии этого направления и, безусловно, приветствуем участие азербайджанских компаний и инвесторов. Конечно, необходимо учитывать целый ряд аспектов - от наличия сырьевой базы до логистики и операционных затрат. Но с нашей стороны мы готовы предоставить всю необходимую информацию, содействие и экспертную поддержку.

- Планирует ли Молдова присоединиться к международной инициативе "Зеленый энергетический коридор"? Какие выгоды вы видите в этом проекте с точки зрения энергетической безопасности и региональной интеграции?

- Вопрос диверсификации источников энергии и путей их доставки - ключевой для энергетической безопасности Молдовы. Мы внимательно следим за развитием инициативы "Зеленый энергетический коридор" и, безусловно, заинтересованы в возможности присоединения к ней. Этот проект может стать важным элементом региональной интеграции и укрепить связность энергосистем между странами, разделяющими общие цели в области устойчивого развития.

- Насколько активно азербайджанские энергетические компании проявляют интерес к проектам в Молдове? Какие направления могли бы стать приоритетными для сотрудничества - солнечная энергетика, ветроэнергетика, водород, биоэнергетика?

- В последние годы в Молдове значительно активизировалось развитие солнечной энергетики. Фотоэлектрические установки практически достигли своего потенциала, и интерес к ним остается высоким, особенно с учетом того, что большая часть инвестиций была сделана без государственной поддержки, на условиях свободного рынка.

Что касается ветроэнергетики и биоэнергетики - здесь потенциал остается значительным. Молдова обладает обширными ресурсами биомассы, и это направление все чаще рассматривается как перспективное для частных инвестиций. Мы также открыты к развитию водородной энергетики, особенно в контексте роста генерации из возобновляемых источников.

Любые инвестиции со стороны азербайджанских партнеров мы приветствуем. Сотрудничество в этих областях может принести взаимную выгоду и ускорить "зеленый переход" обеих стран.

- Планирует ли Молдова проведение новых аукционов на строительство объектов ВИЭ в 2025 году? Есть ли интерес со стороны азербайджанских компаний, и какие стимулы или формы поддержки предлагает государство для привлечения иностранных инвесторов?

- В настоящее время мы завершаем оценку результатов первого тендера на строительство ветряных и солнечных электростанций общей установленной мощностью 165 МВт. Осенью планируется запуск нового гибридного тендера, который будет включать как установку дополнительных генерирующих мощностей из возобновляемых источников, так и систем хранения энергии. В настоящее время специалисты Министерства энергетики проводят анализ потребностей энергосистемы и разрабатывают технические параметры для будущего конкурса.

Кроме того, оператор системы передачи электроэнергии, компания Moldelectrica, в этом году проведет отдельный тендер на оказание услуг по балансировке энергосистемы.

Правительство Республики Молдова приветствует участие иностранных инвесторов, вне зависимости от их страны происхождения. Мы заинтересованы в привлечении азербайджанских компаний и с большим интересом приглашаем их к участию в будущих тендерах.

Для поддержки инвесторов в секторе ВИЭ в Молдове действуют три ключевых механизма, обеспечивающих гарантированный выкуп произведенной электроэнергии и способствующих возврату вложений. Во-первых, система net billing, которая с 1 января 2024 года заменила прежнюю модель net metering, применяется к малым производителям, вырабатывающим энергию для собственного потребления. Во-вторых, фиксированный тариф сроком на 15 лет - предоставляется проектам мощностью до 1 МВт (для солнечной генерации) или до 4 МВт (для ветровой), без необходимости участия в аукционе. В-третьих, фиксированная цена на 15 лет, распределяемая через аукцион - применяется к проектам мощностью выше 1 МВт (солнечные) или 4 МВт (ветровые).

Дополнительно компании могут реализовывать проекты на условиях свободного рынка, без участия в конкурсных процедурах.

Мы стремимся обеспечить прозрачные и предсказуемые условия для всех инвесторов и рассчитываем, что азербайджанский бизнес станет активной частью энергетической трансформации Молдовы.