Министр энергетики: КазМунайГаз обсуждает скорейшее возобновление экспорта нефти по БТД

Казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз" ведет переговоры по возобновлению экспорта нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, остановленного после обнаружения следов органических хлоридов в отдельных партиях азербайджанской нефти, транспортируемой по этому маршруту.

Об этом, отвечая на вопрос казахстанского бюро Report, заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

"Было сообщение о приостановке [транзита казахстанской нефти по БТД]. Сейчас КМГ ведет переговоры о скорейшем возобновлении [транзита] по данному маршруту", - сказал министр.

Касаясь планов Казахстана по увеличению объемов экспорта собственной нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, Аккенженов сообщил, что при пропускной способности трубопровода в 50 млн тонн в год фактический объем прокачки составляет около 25 млн тонн в год.

"Возможности по выполнению планов есть, мощность позволяет. Если у грузоотправителей [из Казахстана] будет экономический интерес, нефть найдется всегда", - сказал министр.

В июле ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что в отдельных партиях азербайджанской нефти Azeri Light было обнаружено избыточное содержание органических хлоридов - веществ, которые используются для увеличения объемов добычи.

Компания BP-Azerbaijan 24 июля сообщила, что проверка качества нефти на всех объектах вдоль нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан подтвердила соответствие сырья требованиям спецификаций. Органические хлориды были обнаружены в некоторых резервуарах на терминале в турецком порту Джейхан.

Затем агентство S&P Global сообщило о временном прекращении поставок нефти из Казахстана по БТД по этой причине.

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, нефть Госнефтекомпании Азербайджана. Также по трубопроводу прокачивалась нефть из ряда других стран региона Каспийского моря. Пропускная способность БТД - свыше 50 млн тонн нефти в год.