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    Министр энергетики Индонезии призвал Pertamina инвестировать в нефтегазовые проекты в Азербайджане

    Представитель Pertamina: Нефть из Азербайджана могла бы помочь загрузить нефтеперерабатывающий завод Силакап в Индонезии

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Министр энергетики Индонезии Саид Судирман призвал индонезийскую государственную  нефтегазовую компанию "Pertamina" инвестировать в нефтегазовые проекты в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, в связи с ограниченными резервами энергоресурсов в Индонезии, министр призвал налаживать сотрудничество в этой сфере с другими странами, в том числе и Азербайджаном. Министр оценивает потенциальный объем поставок энергоресурсов из Азербайджана на уровне 50 млн. баррелей нефти.

    По словам С.Судирмана, Pertamina могла бы изучить опыт малайзийской Petronas, которая  приобрела долю в проекте разработки азербайджанского месторождения "Шах-Дениз".

    Представитель Pertamina Сямсу Алам поддержал инициативу С.Судирмана. По его словам, нефть из Азербайджана могла бы помочь загрузить нефтеперерабатывающий завод Силакап в Индонезии.

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