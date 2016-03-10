Министр энергетики Индонезии призвал Pertamina инвестировать в нефтегазовые проекты в Азербайджане

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Министр энергетики Индонезии Саид Судирман призвал индонезийскую государственную нефтегазовую компанию "Pertamina" инвестировать в нефтегазовые проекты в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, в связи с ограниченными резервами энергоресурсов в Индонезии, министр призвал налаживать сотрудничество в этой сфере с другими странами, в том числе и Азербайджаном. Министр оценивает потенциальный объем поставок энергоресурсов из Азербайджана на уровне 50 млн. баррелей нефти.

По словам С.Судирмана, Pertamina могла бы изучить опыт малайзийской Petronas, которая приобрела долю в проекте разработки азербайджанского месторождения "Шах-Дениз".

Представитель Pertamina Сямсу Алам поддержал инициативу С.Судирмана. По его словам, нефть из Азербайджана могла бы помочь загрузить нефтеперерабатывающий завод Силакап в Индонезии.