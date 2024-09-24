Министр энергетики: Более 70% мощностей зеленой энергии Азербайджана будет экспортировано

Более 70% мощностей "зеленой энергии" Азербайджана будет экспортировано.

Более 70% мощностей "зеленой энергии" Азербайджана будет экспортировано.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе выступления в рамках конференции Wind Energy Hamburg на панели "В период энергетического перехода".

В своем выступлении он отметил, что более 70% мощностей "зелёной" энергии, которые будут созданы в течение следующих 6 лет (около 7 ГВт), будут направлены на экспорт. В настоящее время разрабатывается новая карта энергоснабжения Европы по различным маршрутам.

Была предоставлена информация о состоянии реализации зеленых энергетических коридоров "Каспий-Черное море-Европа", который на начальном этапе будет поставлять 4 ГВт "зеленой энергии" в Европу, и "Азербайджан-Турция-Европа", который, помимо экспорта 1 ГВт возобновляемой энергии из Нахчывана, имеет перспективу передачи электроэнергии из Каспийского моря и Центральной Азии в Турцию и Европу. Также было объявлено о скором подписании "Межправительственного соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном", а также обсуждении возможностей подключения зеленого энергетического коридора "Каспий-Черное море-Европа" к Центральной Азии.