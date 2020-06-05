​Министр энергетики Азербайджана примет участие в заседании ОПЕК+

Заседание министров стран ОПЕК в формате видеоконференции состоится 6 июня в 16:00, а стран ОПЕК+ в 18:00 по бакинскому времени.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики Азербайджана, в заседании министров стран ОПЕК и вне картеля примет участие министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

На заседании министров ОПЕК+ обсудят состояние глобального рынка нефти, тенденции развития, выполнение обязательств по сокращению добычи. Также планируется рассмотреть вопрос продления после июня срока действия ранее принятой Декларации о сотрудничестве по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Азербайджан присоединился к Декларации о сотрудничестве, предусматривающей снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн баррелей - в июле-декабре и 5,8 млн баррелей - в январе 2021 года - апреле 2022 года. В октябре 2018 года обязательства Азербайджана по суточной добыче сырой нефти составляли 718 тыс. баррелей, в мае- июне добычи нефти сократится на 23% к этому уровню - 164 тыс. баррелей, в июле-декабре - на 18% - 131 тыс. баррелей, в 2021-ом – апреле 2022 года – на 14% - 98 тыс. баррелей.

По соглашению, в мае и июне 2020 года суточная добыча по Азербайджану не должна превышать 554 тыс. баррелей, в июле-декабре - 587 тыс., а в январе 2021 года – апреле 2022 года - 620 тыс. баррелей.