Министр энергетики Азербайджана принял участие в церемонии по проекту "Турецкий поток" в Стамбуле

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Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов совершил визит в Турцию для участия в церемонии, посвященной завершению укладки морского участка проекта газопровода "Турецкий поток".

Как сообщили Report в министерстве, на церемонии в Стамбуле присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин, а также высокопоставленные правительственные чиновники из нескольких стран.

Протяженность морского участка газопровода составляет 930 километров (общая протяженность 1100 км). Проект предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее - к границе с Грецией. Ежегодная пропускная способность каждой нитки составляет 15,75 млрд кубометров газа. Поставки газа планируется начать в 2019 году.