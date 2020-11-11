Министр энергетики Азербайджана примет участие в обсуждениях по газовому рынку

По итогам встречи министров состоится пресс-конференция

Сегодня состоится круглый стол министров на тему "Влияние пандемии COVID-19 на рынки природного газа в мире" Форума стран-экспортеров газа (GECF), а завтра - 22-я встреча министров.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

На встрече в онлайн-формате примут участие представители стран-членов форума и стран-наблюдателей, в том числе министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. На обеих встречах предусмотрено выступление министра.

Мероприятия пройдут в Баку с 16:00 до 20:00 (по алжирскому времени с 13:00 до 17:00). По итогам встречи министров состоится пресс-конференция.