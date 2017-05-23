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    Министр энергетики Азербайджана отбыл в Вену для участия в заседании ОПЕК

    Натиг Алиев встретится с генсекретарем ОПЕК и министром нефти Кувейта© Report.az

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев сегодня отбыл в Вену (Австрия).

    Об этом сообщила Report пресс-секретарь министерства Замина Алиева.

    Н.Алиев представит Азербайджан на 172-м заседании Совета министров стран ОПЕК и вне картеля.

    В рамках заседания ожидаются встречи Н.Алиева с генсекретарем ОПЕК Мохаммедом Сануси Баркиндо, главой совместного мониторингового комитета, министром нефти Кувейта Ассамом аль-Марзуком.

    Отметим, что на заседании Совета министров будет заслушан отчет о влиянии выполнения обязательств по сокращению добычи на рынок нефти, тенденциях энергетического рынка, анализе темпов экономического роста. Продление соглашения на вторую половину года или какие-либо другие решения будут приняты на основании результатов этого отчета.

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