Министр экономики: Азербайджан укрепит позиции в качестве площадки для зеленых инвестиций

Энергетический сектор Азербайджана открывает новые возможности для развития "зеленой экономики" благодаря масштабным преобразованиям последних лет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По словам министра, уже завершенные и запланированные к реализации до 2027 года 8 промышленных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2 ГВт привлекут порядка $2,8 млрд иностранных и местных инвестиций. Это не только внесет вклад в экономический рост страны, но и создаст фундамент для дальнейшего развития "зеленой экономики".

"Подписание соглашений по созданию зеленых энергетических коридоров 'Каспийское море–Черное море–Европа' и 'Центральная Азия–Азербайджан', а также начало работ в этом направлении еще больше укрепят роль нашей страны как стратегического энергетического узла, надежного экспортера энергии и площадки для 'зеленых инвестиций'", – подчеркнул Джаббаров.