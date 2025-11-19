Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Министр экономики: Азербайджан укрепит позиции в качестве площадки для зеленых инвестиций

    Энергетика
    • 19 ноября, 2025
    • 13:39
    Министр экономики: Азербайджан укрепит позиции в качестве площадки для зеленых инвестиций

    Энергетический сектор Азербайджана открывает новые возможности для развития "зеленой экономики" благодаря масштабным преобразованиям последних лет.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По словам министра, уже завершенные и запланированные к реализации до 2027 года 8 промышленных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2 ГВт привлекут порядка $2,8 млрд иностранных и местных инвестиций. Это не только внесет вклад в экономический рост страны, но и создаст фундамент для дальнейшего развития "зеленой экономики".

    "Подписание соглашений по созданию зеленых энергетических коридоров 'Каспийское море–Черное море–Европа' и 'Центральная Азия–Азербайджан', а также начало работ в этом направлении еще больше укрепят роль нашей страны как стратегического энергетического узла, надежного экспортера энергии и площадки для 'зеленых инвестиций'", – подчеркнул Джаббаров.

    Микаил Джаббаров Минэкономики Бюджетный пакет Милли Меджлис зеленые инвестиции
    İqtisadiyyat naziri: "Azərbaycanın "yaşıl investisiyalar" məkanı kimi rolu daha da güclənəcək"

    Последние новости

    14:05

    Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуется

    В регионе
    13:52

    Мурат Курум: Турция проведет обсуждения с тремя странами по вопросу председательства на COP31

    COP29
    13:52

    Талех Кязымов: За 10 месяцев утверждено 74 эмиссии корпоративных облигаций

    Финансы
    13:50

    В Азербайджане началась интеграция платежных организаций в открытый банкинг

    Финансы
    13:45

    ЦБА: Кредитный потенциал банков достиг почти 21 млрд манатов

    Финансы
    13:41

    Песков: Решение Польши о закрытии генконсульства РФ - желание свести дипотношения до нуля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:39

    Министр экономики: Азербайджан укрепит позиции в качестве площадки для зеленых инвестиций

    Энергетика
    13:38

    Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза с 2019 года

    Инфраструктура
    13:34

    СМИ: Запланированная на сегодня в Стамбуле встреча Уиткоффа и Зеленского не состоится

    Другие страны
    Лента новостей