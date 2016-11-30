Министр: Доходы SOCAR от газового хозяйства минимальны

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Доходы SOCAR от добычи и распределения газа минимальны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов.

"Доходы компании даже после повышения коммунальных тарифов позволят разве что покрыть расходы", – добавил министр.

С.Шарифов отметил, что оставшийся долг "Азерэнержи" SOCAR будет выплачен за счет госбюджета: "Проведена оценка последствий повышения тарифов на коммунальные услуги. Для снижения негативных последствий будет оказана дополнительная социальная помощь. За счет дополнительных доходов будет выделена дополнительная сумма на оказание социальной адресной помощи, также будет увеличен критерий нуждаемости".