Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость

Румыния и Азербайджан тесно сотрудничают в энергетической сфере, особенно в области газовых поставок. Подписанные соглашения между SOCAR и Romgaz открывают новые перспективы для обеих стран. Развитие газовой инфраструктуры призвано гарантировать надежност

Румыния и Азербайджан тесно сотрудничают в энергетической сфере, особенно в области газовых поставок. Подписанные соглашения между SOCAR и Romgaz открывают новые перспективы для обеих стран. Развитие газовой инфраструктуры позволяет гарантировать надежность поставок и способствовать укреплению энергетической безопасности Европы.

Посредством недавних соглашений в энергосфере Румыния получает доступ к надежным источникам энергоресурсов, а Азербайджан расширяет свои рынки сбыта и укрепляет свою позицию как ключевого игрока на энергетическом рынке. Партнерство стран также способствует достижению общих целей по снижению зависимости от традиционных источников энергии и переходу на экологические чистые.

Report представляет интервью с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужа, который рассказал про сотрудничество между странами в рамках ЮГК, проект прокладки по дну Черного моря кабеля для передачи электроэнергии и его значение не только для самой Румынии, но и Молдовы, про возможность увеличения объемов поставок газа из Азербайджана и др.

- Какие конкретные меры предпринимает Румыния для укрепления сотрудничества с Азербайджаном в рамках Южного газового коридора?

- Прежде всего, Румыния решительно поддерживает газ как топливо переходного периода, что является специфической позицией в ЕС, где большая часть Европы сейчас не поощряет потребление газа, поскольку он также является ископаемым топливом. Но Румыния имеет собственные запасы газа, и мы прилагаем все усилия для продвижения природного газа в качестве топлива переходного периода.

Мир старается отказаться от угля, но мы не можем отказаться от газа, а некоторые даже не готовы отказаться и от ядерного топлива, имея при этом надежную энергетику.

У нас есть сотрудничество на уровне румынской TRANSGAZ с Азербайджаном, и мы развиваем инфраструктуру. И это не обязательно в Румынии, потому что у нас достаточно транзитных мощностей, а, например, в Болгарии. Так что газ, поступающий из Азербайджана, может идти в Румынию через Болгарию, если она вложит немного средств в увеличение мощностей имеющейся инфраструктуры. И тогда через Румынию газ сможет поступать в Венгрию.

- Какие выгоды могут получить Азербайджан и Румыния от расширения сотрудничества в области транзита газа через румынскую территорию в другие европейские страны?

- Если мы говорим про финансовые выгоды, то они значительны. Прежде всего, это ресурс, который есть у обеих наших стран. У Азербайджана гораздо больше газа, чем у Румынии, но, конечно, мы хотим иметь эту инфраструктуру, чтобы способствовать транзиту.

Для Румынии транзит означает доход от шиперов, для Азербайджана, конечно,- это рынок с высокой покупательской способностью. Так что, помимо финансовых выгод, есть и геополитические.

Европа, включая Румынию, ищет альтернативные варианты поставок газа от надежных партнеров, а также продвигает идею создания маршрута из Каспийского моря в Черное. Терминал СПГ, который будет принимать газ из Азербайджана в Грузии на Черном море, будет сжижать его, доставлять в порт Констанца, регазифицировать и транспортировать по трубам в остальные страны Европы.

- На каком этапе находится реализация Румынией проекта подводного электрического кабеля в Черном море? Какова общая ситуация по этому проекту, в котором участвуют Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния?

- Для строительства подводного черноморского кабеля четыре страны - Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия, создали проектную компанию. Транспортные операторы объединились и сейчас работают над технико-экономическим обоснованием, заключив контракт с компанией, разрабатывающей пакет технической документации. Как только это будет сделано, возможно, через шесть месяцев, а может, и позже, мы будем точно знать, сколько стоит проект, стоит ли его реализовывать с коммерческой точки зрения, каковы этапы, сколько времени это займет и насколько это технически сложно.

- Предполагается, что этот кабель будет доставлять электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию для дальнейшей транспортировки в Венгрию и другие страны. Возможно ли, что Молдова присоединится к этому проекту в будущем?

- Молдова по-прежнему зависит от Приднестровья, которое входит в состав Молдовы по реке Днестр, в плане производства электроэнергии. У нас есть линии электропередач с Молдовой, которые также проходят через южную Украину и Гагаузию - регион на юге Молдовы, который не всегда полностью безопасен. Мы строим интерконнектор в северной части страны. Таким образом, получая дополнительную электроэнергию с Кавказа, мы сможем направлять ее через эти различные межсистемные соединения на юге, которые уже существуют, и на севере, которые будут созданы к 2027 году. И мы также работаем над средним соединением от города Яссы до Кишинева.

- Есть ли у Румынии планы по увеличению объемов поставок газа из Азербайджана?

- Это зависит от местного спроса. У нас есть газ в Черном море. Теоретически, газ в Черном море будет поступать с проекта Neptune deep, который будет запущен в 2027 году. Текущее потребление в Румынии составляет около 9,3 млрд кубометров в год. Внутренняя добыча составляет около 9-10 миллиардов кубометров. Таким образом, мы покрываем наши потребности в природном газе.

В 2027 году наша добыча должна удвоиться, так что, возможно, у нас будет немного газа и для экспорта. Но кто знает? До 2027 года может больше газа использоваться для производства удобрений и в фармацевтике. Посмотрим, как пройдут следующие несколько лет.

Но, безусловно, для остальной Европы доступ к азербайджанскому газу, на мой взгляд, является критической необходимостью, потому что другой безопасной альтернативы российскому газу нет.