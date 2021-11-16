Министр: Диверсификация энергоресурсов важна для противостояния шокам, вызванным энергокризисами

Азербайджан имеет четкое видение, цели и задачи в отношении зеленой энергетической политики.

Азербайджан имеет четкое видение, цели и задачи в отношении зеленой энергетической политики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время выступления на 23-й встрече министров энергетики Форума стран-экспортеров газа (GECF).

По его словам, Азербайджан поддерживает вызовы и цели, связанные с энергетическим переходом:

“Мы поддерживаем зеленые энергетические технологии, деятельность, связанную с водородом, и усилия по укреплению позиций возобновляемых источников энергии среди различных видов энергии. Эти сферы являются важными составляющими концепции "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития". Азербайджан еще раз заявил о своей приверженности этим целям на недавно завершившейся в рамках Парижского соглашения конференции COP26".

Министр считает, что в условиях нынешнего энергетического кризиса устойчивое энергоснабжение невозможно без диверсификации энергоресурсов, а разнообразие энергоресурсов, как всегда, является гарантией стабильности энергетического рынка сейчас и в будущем: "Это жизненно важно для того, чтобы противостоять шокам, вызванным энергетическими кризисами”.