​Министр: Больше половины работ по проекту "Шахдениз-2" завершено

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Завершено больше половины работ, выполняемых в рамках проекта второго этапа разработки месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, коснувшись вопроса о проведении в Баку заседания Консультативного совета министров энергетики стран-участниц Южного газового коридора.

По словам Н.Алиева, большая часть работ по Южно-Кавказскому трубопроводу также завершена: "За последний год построено 20% труб Южно-Кавказского трубопровода. В Грузии приступили к установке компрессорных станций. Как мы, так и компания BP неоднократно заявляли, что работы опережают график".

"В то же время выполнена большая часть работ по проекту TANAP. Завершен процесс доставки труб и начаты сварочные работы по трем лотам. Также с правительствами подписаны документы по проекту TAP. Некоторые возникшие локальные проблемы на данный момент регулируются. Представляющий для нас интерес документ о воздействии на окружающую среду также подписан. На заседании Консультативного совета будут обсуждаться вопросы устранения возможных проблем", - подчеркнул министр.

