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Министр: Азербайджан вносит вклад в устойчивое развитие на региональном и международном уровнях

Министр: Азербайджан вносит вклад в устойчивое развитие на региональном и международном уровнях Сегодня Азербайджан, являясь надежным партнером на глобальном энергетическом рынке, вносит вклад в устойчивое развитие и энергетическую безопасность на региональном и международном уровнях.
Энергетика
20 сентября 2024 г. 14:59
Министр: Азербайджан вносит вклад в устойчивое развитие на региональном и международном уровнях

Сегодня Азербайджан, являясь надежным партнером на глобальном энергетическом рынке, вносит вклад в устойчивое развитие и энергетическую безопасность на региональном и международном уровнях.

Как сообщает Report, об этом министр экономики, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".

"Исполняется 30 лет "Контракту века", подписанному благодаря политической решимости общенационального лидера Гейдара Алиева и отражающему экономический суверенитет нашего государства. Данный контракт, который по объему инвестиций относится к числу крупнейших соглашений в мире, заложил основу экономического развития и диверсификации экономики нашей страны", - написал министр.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan contributes to sustainable development both regionally and globally
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan regional və beynəlxalq müstəvidə dayanıqlı inkişafa töhfə verir”

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