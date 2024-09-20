Министр: Азербайджан вносит вклад в устойчивое развитие на региональном и международном уровнях

Сегодня Азербайджан, являясь надежным партнером на глобальном энергетическом рынке, вносит вклад в устойчивое развитие и энергетическую безопасность на региональном и международном уровнях.

Сегодня Азербайджан, являясь надежным партнером на глобальном энергетическом рынке, вносит вклад в устойчивое развитие и энергетическую безопасность на региональном и международном уровнях.

Как сообщает Report, об этом министр экономики, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".

"Исполняется 30 лет "Контракту века", подписанному благодаря политической решимости общенационального лидера Гейдара Алиева и отражающему экономический суверенитет нашего государства. Данный контракт, который по объему инвестиций относится к числу крупнейших соглашений в мире, заложил основу экономического развития и диверсификации экономики нашей страны", - написал министр.