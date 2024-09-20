Министр: Азербайджан вносит вклад в устойчивое развитие на региональном и международном уровнях
Министр: Азербайджан вносит вклад в устойчивое развитие на региональном и международном уровняхСегодня Азербайджан, являясь надежным партнером на глобальном энергетическом рынке, вносит вклад в устойчивое развитие и энергетическую безопасность на региональном и международном уровнях.
Сегодня Азербайджан, являясь надежным партнером на глобальном энергетическом рынке, вносит вклад в устойчивое развитие и энергетическую безопасность на региональном и международном уровнях.
Как сообщает Report, об этом министр экономики, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".
"Исполняется 30 лет "Контракту века", подписанному благодаря политической решимости общенационального лидера Гейдара Алиева и отражающему экономический суверенитет нашего государства. Данный контракт, который по объему инвестиций относится к числу крупнейших соглашений в мире, заложил основу экономического развития и диверсификации экономики нашей страны", - написал министр.
#Ümummillilider Heydər Əliyevin siyasi qətiyyəti sayəsində imzalanmış və dövlətimizin #iqtisadi suverenliyini əks etdirən "Əsrin müqaviləsi"nin 30 ili tamam olur. Yatırılan sərmayələrin həcminə görə dünyanın ən iri sazişləri sırasına aid edilən bu müqavilə ilə ölkəmizin iqtisadi… pic.twitter.com/meGUp3Yuu3