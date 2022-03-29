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Министр: Азербайджан обеспечил как собственную, так и европейскую энергобезопасность

Министр: Азербайджан обеспечил как собственную, так и европейскую энергобезопасность
Энергетика
29 марта 2022 г. 17:45
Министр: Азербайджан обеспечил как собственную, так и европейскую энергобезопасность 
Министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил на панельных дискуссиях на тему “Факторы, способствующие справедливому и социальному энергетическому переходу” в рамках конференции “8-й Берлинский диалог по энергетическому переходу” в Германии.

Как сообщает "Report" со ссылкой на энерговедомство, министр поделился своими мыслями об энергопереходе, энергетической безопасности, которая становится актуальной в условиях беспрецедентной неопределенности в энергоснабжении, а также о факторах, обеспечивающих энергетическую независимость Азербайджана. 

Он отметил, что Азербайджан солидарен с призывами к справедливому энергетическому переходу, поддерживает усилия по укреплению позиций возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, а также рассматривает разнообразие энергоресурсов в качестве гарантии стабильности на энергетическом рынке в будущем.

Министр сказал, что без обеспечения энергобезопасности невозможно экономическое развитие, социальное благополучие и экологическая безопасность. 
Азербайджан- страна, которая не зависит от иностранных поставщиков и не имеет проблем с энергетической безопасностью. Более того,  экспортируя нефть, газ и электроэнергию, страна сегодня вносит вклад в энергетическую безопасность европейских стран наряду со странами региона. 

Отвечая на вопрос о развитии сектора устойчивой энергетики Азербайджана, П.Шахбазов отметил, что наша страна достигла устойчивости за счет разнообразия источников энергоснабжения, диверсификации экспортных маршрутов и рынков. “Главная цель, стоящая сегодня перед нами, - еще больше укрепить эту устойчивость. Для этого наряду с развитием газового сектора основное внимание мы уделили развитию зеленой энергии. Мы стремимся увеличить долю возобновляемых источников энергии в мощности инвестиций в электроэнергию с 16.5% до 30% к 2030 году”, - отметил он.
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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: "Azerbaijan does not depend on foreign energy suppliers"
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan xarici enerji təchizatçılarından asılı deyil”

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