Министр: Азербайджан обеспечил как собственную, так и европейскую энергобезопасность

Министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил на панельных дискуссиях на тему “Факторы, способствующие справедливому и социальному энергетическому переходу” в рамках конференции “8-й Берлинский диалог по энергетическому переходу” в Германии. Как сообщает "Report" со ссылкой на энерговедомство, министр поделился своими мыслями об энергопереходе, энергетической безопасности, которая становится актуальной в условиях беспрецедентной неопределенности в энергоснабжении, а также о факторах, обеспечивающих энергетическую независимость Азербайджана. Он отметил, что Азербайджан солидарен с призывами к справедливому энергетическому переходу, поддерживает усилия по укреплению позиций возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, а также рассматривает разнообразие энергоресурсов в качестве гарантии стабильности на энергетическом рынке в будущем. Министр сказал, что без обеспечения энергобезопасности невозможно экономическое развитие, социальное благополучие и экологическая безопасность. Азербайджан- страна, которая не зависит от иностранных поставщиков и не имеет проблем с энергетической безопасностью. Более того, экспортируя нефть, газ и электроэнергию, страна сегодня вносит вклад в энергетическую безопасность европейских стран наряду со странами региона. Отвечая на вопрос о развитии сектора устойчивой энергетики Азербайджана, П.Шахбазов отметил, что наша страна достигла устойчивости за счет разнообразия источников энергоснабжения, диверсификации экспортных маршрутов и рынков. “Главная цель, стоящая сегодня перед нами, - еще больше укрепить эту устойчивость. Для этого наряду с развитием газового сектора основное внимание мы уделили развитию зеленой энергии. Мы стремимся увеличить долю возобновляемых источников энергии в мощности инвестиций в электроэнергию с 16.5% до 30% к 2030 году”, - отметил он.