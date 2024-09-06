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Министр: Азербайджан готов к подписанию с МФИ соглашений по проектам для усиления энергосистемы страны

Министр: Азербайджан готов к подписанию с МФИ соглашений по проектам для усиления энергосистемы страны 12:27
Энергетика
6 сентября 2024 г. 13:05
Министр: Азербайджан готов к подписанию с МФИ соглашений по проектам для усиления энергосистемы страны

Соглашения по первым проектам по усилению энергетической системы Азербайджана, финансирование которых будет осуществляться как Всемирным банком, так и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), готовы для подписания.

Об этом в интервью Report заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, в настоящее время с международными финансовыми институтами (МФИ) ведется работа над подготовкой проектов, их оценки: "По результатам планируется подписание соглашений. В частности, уже готовы к подписанию первые проекты по усилению энергетической системы".

Реализация этих проектов, в свою очередь, предотвратит подверженность энергетической сети страны определенным негативным воздействиям, - подчеркнул министр.

Шарифов подчеркнул, что Азербайджан может привлечь до $5 млрд от международных финансовых институтов для финансирования проектов в среднесрочной перспективе.

Министр отметил, что текущая ситуация с внешним долгом Азербайджана находится на хорошем уровне.

"Как мы знаем, в Азербайджане принята стратегия по внешнему государственному долгу. Согласно этому документу, Азербайджан должен привести, как внутренний, так и внешний государственный долг в соответствие с определенным соотношением валового внутреннего продукта (ВВП). Наш внешний долг значительно сократился. Я считаю, что ситуация у нас сейчас вполне удовлетворительная", - отметил Шарифов.

Полный текст интервью с Самиром Шарифовым вы можете прочитать здесь.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Enerji sisteminin gücləndirilməsi məqsədilə artıq ilkin layihələr beynəlxalq təşkilatlarla imzalanmaq üçün hazırdır”

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