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    Министр: Азербайджан будет действовать в рамках соглашения ОПЕК+ после введения санкций США против Ирана

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Успешное сотрудничество Азербайджана с ОПЕК+ продолжается на протяжении двух лет и сегодня мы видим плоды этой кооперации.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

    По его словам, Азербайджан вносит свой вклад в деятельность организации.

    "Вся наша деятельность в формате ОПЕК+ очень позитивно влияет на нефтяной рынок, стабилизацию цены, создает новую ситуацию, когда в нефтяную промышленность осуществляются новые необходимые инвестиции, что придает еще больший динамизм в развитие этой отрасли в целом", - отметил Пярвиз Шахбазов.  

    Касаясь вопроса возможных изменений в нефтедобыче после введения новых санкций США по отношению к Ирану, затрагивающие энергетический сектор, министр отметил, что Азербайджан будет действовать согласно решениям, принятым в рамках сотрудничества с ОПЕК+. 

    Ранее, 8 мая, президент Дональд Трамп пообещал вернуть все санкции по отношению к Ирану. 4 ноября должны быть восстановлены американские санкции, затрагивающие энергетический сектор.

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