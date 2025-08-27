О нас

Министр Аккенженов: Казахстан изучает возможность использования нефтепровода Баку–Супса

Министр Аккенженов: Казахстан изучает возможность использования нефтепровода Баку–Супса Казахстан не исключает возможности использования трубопровода Баку-Супса для экспорта своей нефти в случае достижения соответствующей договоренности с Азербайджаном.
Энергетика
27 августа 2025 г. 12:05
Об этом, отвечая на вопрос казахстанского бюро Report, заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

“Мы рассматриваем все маршруты [для экспорта казахстанской нефти], в том числе и Баку-Супса. Я не говорил, что он является коммерчески непривлекательным. Но если рассматривать географически, наша нефть сейчас идет по системе Атырау- Самара, и напрямую попадает через Российскую Федерацию на Черное море. То есть мы в Казахстане ее сдаем и получаем тот же объем нефти на черноморском побережье в Новороссийске”, - пояснил министр.

По его словам, экспорт казахстанской нефти по трубопроводу Баку- Супса с выполнением погрузочно-разгрузочных операций в портах Актау и Баку обойдется дороже поставок по российскому маршруту.

“В случае с Баку-Супса нефть будет загружаться в танкера в порту Актау, разгружаться в порту в Баку, затем загружаться в систему Баку- Супса и мы будем ее получать на Черном море. То есть это двойная погрузка-разгрузка. И по экономическим показателям это будет дороже стоить для наших грузоотправителей. Поэтому этот вопрос сейчас изучается”, - сказал министр.

Аккенженов также отметил, что для экспорта казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса дополнительных финансовых вложений в модернизацию этого нефтепровода не потребуется.

“Баку- Супса" на данный момент используется под техническую нефть и его можно использовать в случае, если Казахстан договорится с азербайджанской стороной», - сказал Аккенженов.

Нефтепровод Баку-Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность трубопровода составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

В настоящее время по нефтепроводу Баку-Супса транспортируются только отдельные партии нефти. Так, по данным годового отчета Минэнерго Азербайджана, в 2024 году по нему было перекачано 90 тыс. тонн нефти, в 2023 году - 150 тыс. тонн. Компания BP-Azerbaijan сообщала, что нефтепровод Баку-Супса не заморожен и находится в состоянии полной готовности начать транспортировку нефти в любой момент.

