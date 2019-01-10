Министерство налогов и SOCAR распространили совместное заявление

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В последние дни в ряде СМИ публикуется не отражающая действительности, непроверенная и вводящая в заблуждение информация о налоговых проверках, проводимых министерством налогов Азербайджана в Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), которая в конечном итоге наносит ущерб имиджу госструктур и всей страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерства налогов и SOCAR.

"Напоминаем, что SOCAR, будучи одной из крупнейших национальных компаний в регионе, является одним из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Азербайджана как в предыдущие годы, так и по итогам 2018 года. В то же время, компания также приносит крупные доходы нашей стране, обеспечивая интересы государства примерно в 20 странах.

Проверки на всех предприятиях, включая SOCAR, являются одной из ключевых и прямых функциональных обязанностей министерства налогов. Министерство налогов ежегодно проводит плановые соответствующие проверки крупных налогоплательщиков, в том числе SOCAR, и проверка этого года является очередной налоговой проверкой", - говорится в заявлении.

Отмечается, что попытка связать эту проверку с любыми изменениями в административной структуре SOCAR неверна, а информация, распространяемая в средствах массовой информации, безосновательная и вымышленная. Налоговые проверки - это обычный процесс, который не влияет на деятельность обеих структур, и должностные лица компании продолжают выполнять обязанности в рамках своих полномочий.

До внимания представителей средств массовой информации доводится, что не отражающая действительности, неуточненная и не имеющая отсылок на официальные заявления государственных органов информация влияет на имидж SOCAR как крупнейшего налогоплательщика, представляющего нашу страну на мировом рынке.

В связи с этим представителей СМИ просят не распространять необоснованную и неуточненную информацию и, при необходимости, использовать информацию, предоставленную из официальных источников.