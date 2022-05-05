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Министерство энергетики: Увеличена квота Азербайджана на добычу нефти

Министерство энергетики: Увеличена квота Азербайджана на добычу нефти На 28-м заседании министров стран-членов и не-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Азербайджан выразил поддержку решению об увеличении в июне суточной добычи нефти на 432 тысячи баррелей.
Энергетика
5 мая 2022 г. 17:44
Министерство энергетики: Увеличена квота Азербайджана на добычу нефти

На 28-м заседании министров стран-членов и не-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Азербайджан выразил поддержку решению об увеличении в июне суточной добычи нефти на 432 тысячи баррелей.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики.

Сообщается, что в соответствии с квотами, установленными на июнь, предусматривается увеличение ежедневной добычи сырой нефти в Азербайджане на 7 тыс. баррелей до 695 тыс. баррелей, обязательство по сокращению предусматривается в объеме 23 тыс. баррелей.

Напомним, что согласно решению, принятому на 19-м заседании министров стран OPEC+ в июле прошлого года, увеличение суточной добычи сырой нефти с определенной корректировкой вводится с мая 2022 года.

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Версия на английском языке Energy Ministry: Azerbaijan's oil production quota increased
Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyi: "Azərbaycanın neft hasilatı üzrə kvotası artırılıb"

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