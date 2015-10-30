​Министерство энергетики приостановило проверку предпринимателей

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики состоялось заседание коллегии, посвященное вопросам, которые затронул глава государства в своем выступлении на совещании Кабинета министров по итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2015 года и предстоящим задачам, а также награждению группы сотрудников министерства. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

По информации, министр энергетики Натиг Алиев отметил, что речь президента Азербайджана на последнем заседании правительства дала толчок качественно новому этапу развития экономики страны.

По его словам, награждение сотрудников министерства энергетики в День нефтяников и День энергетиков за их рациональную деятельность медалью "Терегги" является показателем внимания к их успешной деятельности. Затем состоялась церемония награждения сотрудников.

Заседание коллегии продолжилось обсуждением предстоящих работ по обеспечению исполнения указа президента Азербайджана о дополнительных мерах по применению закона "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства". Отмечено, что вмешательство в деятельность предпринимателей в стране недопустимо. Н.Алиев отметил, что с этого дня органам надзора поручено приостановить проверки на субъектах предпринимательства: "Количество проверок в госучреждениях также должно быть сокращено. Проверки должны проводиться только в целях соответствия техническим нормативам, технической безопасности и защиты здоровья людей. При возникновении ситуации, требующей проверки, она может быть начата только после согласования с министерством экономики и промышленности. При превышении каким-либо сотрудником служебных полномочий, нарушениях закона, в отношении него будут немедленно предприняты строгие меры вплоть до освобождения от должности", - подчеркнул министр.

