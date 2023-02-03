Министерство энергетики и ACWA Power подписали документы о сотрудничестве по проектам ветроэнергетики

В Баку в ходе 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии министерство энергетики Азербайджана и компания ACWA Power (Саудовская Арави

В Баку в ходе 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии министерство энергетики Азербайджана и компания ACWA Power (Саудовская Аравия) подписали ряд документов.

Как сообщает Report, были подписаны "Исполнительный контракт на реализацию проекта ветроэнергетики мощностью до 1,5 ГВт в море", "Меморандум о взаимопонимании по созданию ветряной электростанции мощностью 1 ГВт на суше" и "Меморандум о взаимопонимании по развитию систем хранения энергии в Азербайджанской Республике".

"С сегодняшнего дня наше партнерство с компанией ACWA Power расширяется проектами по созданию ветряных электростанций общей мощностью 2,5 ГВт и впервые в нашей стране систем хранения энергии", - заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

"Эти проекты являются очередным вкладом в реализацию государственной политики по развитию Азербайджана как страны "зеленого роста" и поставщика "зеленой энергии". Наша совместная деятельность с ACWA Power важна не только для обеспечения новых мощностей для планируемого коридора зеленой энергии от Каспия до Европы, но и для сокращения выбросов углерода, ускорения энергетического перехода, добавил министр.

"Азербайджан движется к более чистому и устойчивому будущему под мудрым и дальновидным руководством. Мы, как компания ACWA Power, высоко ценим наши отношения с азербайджанскими партнерами и рады расширить свою роль в ускорении трансформации энергетики страны сегодня подписанием новых соглашений", заявил председатель ACWA Power Мохаммад Абунайан.

В настоящее время с компанией ACWA Power ведется сотрудничество по строительству ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.