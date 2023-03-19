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Минэнерго: Турция будет экспортировать порядка 40 млрд кубометров газа

Минэнерго: Турция будет экспортировать порядка 40 млрд кубометров газа Турция, возможно, будет экспортировать около 40 млрд кубометров газа по создаваемому на ее территории хабу.
Энергетика
19 марта 2023 г. 22:55
Минэнерго: Турция будет экспортировать порядка 40 млрд кубометров газа

Турция, возможно, будет экспортировать около 40 млрд кубометров газа по создаваемому на ее территории хабу.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, газовый хаб на территории страны может заработать в течение года.

"Теперь у нас есть собственный черноморский газ. Мы в состоянии потреблять в год порядка 55-60 млрд куб. м газа, можем обеспечить поставки в систему газопроводов в рамках хаба 100 млрд куб. м газа, и если хорошо спланируем, будем поставлять на экспорт 40 млрд куб. м газа", — подчеркнуло Ф.Донмез.

Министр добавил, что Турцию в рамках хаба не следует рассматривать только как страну-транзитера.

"Турция будет страной, где будет расположен центр международной торговли газом, и создать его планируется в течение года", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Fatih Dönməz: “Türkiyə təxminən 40 milyard kubmetr qaz ixrac edəcək”

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