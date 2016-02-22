EIA прогнозирует рост цен на нефть до 80 долларов за баррель к 2020 году

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Стоимость барреля нефти сохранит низкий уровень в 2016 году, однако увеличится до 80 долларов за баррель к 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный директор управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA) Фатих Бирол.

"В этом году мы по-прежнему ожидаем, что цены будут низкими, а с середины 2017 года мы ожидаем отскок, к 2020 году 80 долларов за баррель", — сказал он.

Он также отметил, что США продолжает лидировать в наращивании добычи нефти среди числа стран, не входящих в ОПЕК.