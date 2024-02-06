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Минэнерго США понизило прогноз цены Brent

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent Минэнерго США незначительно понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году - до $82,42 с $82,49 за баррель.
Энергетика
6 февраля 2024 г. 21:19
Минэнерго США понизило прогноз цены Brent

Минэнерго США незначительно понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году - до $82,42 с $82,49 за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

В 2025 году цена Brent ожидается на уровне $79,48 за баррель (предыдущий прогноз - $79 за баррель).

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2024 году на 110 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 13,1 млн б/с с 13,21 млн б/с. Ожидаемые объемы добычи нефти в стране в 2025 году повышены на 50 тыс. б/с - до 13, 49 млн б/с.

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