Минэнерго США обнародовало прогнозы по средним ценам WTI и Brent

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Минэнерго США формально повысило прогноз по средним ценам WTI и Brent на 2017 год, де-факто сохранив его на текущем уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, прогноз по средней цене WTI повышен до 50,78 доллара/баррель (+0,01 доллара), по средней цене Brent - 52,69 доллара/баррель (+0,09 доллара).

Прогнозы по средней цене WTI/Brent в 2018 году понижены на 1,49 доллара - до 53,61 и 55,61 доллара/баррель соответственно.

Напомним, что вчера Минэнерго США повысило прогноз по объему добычи нефти в стране в 2018 году на 50 тыс. баррелей - с 9,96 млн баррелей в день до 10,01 млн баррелей в день.