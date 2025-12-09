Минэнерго США не изменило прогнозы по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане на 2025-2026 года

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США вновь оставило неизменным прогноз по добыче жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане в 2025-2026 годах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на декабрьский прогноз ведомства.

Согласно прогнозу, в текущем году добыча нефти с конденсатом в Азербайджане составит 570 тыс. баррелей в сутки (соответствует прогнозу ноябрьского обзора EIA). В первом квартале и втором кварталах фактическая добыча составила по 570 тыс. баррелей в сутки (б/с), в третьем - 560 тыс. б/с, в четвертом- прогнозируется также 560 тыс. б/с (соответствует предыдущему прогнозу).

В 2026 году EIA ожидает добычу нефти с конденсатом в Азербайджане на уровне 540 тыс. б/с в сутки. В первом квартале добыча прогнозируется на уровне 550 тыс. б/с, во втором - 540 тыс. б/с, в третьем и четвертом - по 530 тыс. б/с. Все прогнозы совпадают с прогнозами, озвученными в ноябре.

В 2024 году добыча нефти с конденсатом в стране составляла 600 тыс. б/с.