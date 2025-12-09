İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    ABŞ-nin Energetika Nazirliyi 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanın neft hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişməyib

    Energetika
    • 09 dekabr, 2025
    • 23:35
    ABŞ-nin Energetika Nazirliyi 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanın neft hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişməyib

    ABŞ-nin Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiyası İdarəsi (EIA) Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün maye karbohidrogenlərinin hasilat proqnozunu olduğu kimi saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun dekabr proqnozunda məlumat yer alıb.

    Proqnoza əsasən, cari ildə Azərbaycanda kondensantla birgə neft hasilatı sutkada 570 min barel (EIA-nın noyabr proqnozuna uyğundur) təşkil edəcək. Birinci və ikinci rübdə faktiki hasilat sutkada 570 min barel, üçüncü rübdə 560 barrel (əvvəlki proqnozla eyni) proqnozlaşdırılır.

    EIA 2026-cı ildə Azərbaycanda kondensatla birgə neft hasilatının sutkada 540 min barel olacağını proqnozlaşdırır. İlk rübdə sutkada 550 min, ikinci rübdə 540, üçüncü rübdə isə 530 min barrel neft hasilatı proqnozlaşdırılıb. Bütün proqnozlar noyabrda açıqlanan rəqəmlərlə uyğun gəlir.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda kondensatla birgə neft hasilatı sutkada 600 min barrel təşkil edib.

    ABŞ-nin Energetika Nazirliyi Azərbaycan neft hasilatı
    Минэнерго США не изменило прогнозы по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане на 2025-2026 года

    Son xəbərlər

    23:54

    Zelenski ABŞ və Aİ-ni Ukraynada seçkilərin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:45

    Biləsuvar sakini Albaniyada bədbəxt hadisənin qurbanı olub

    Hadisə
    23:35

    ABŞ-nin Energetika Nazirliyi 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanın neft hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişməyib

    Energetika
    23:22

    ABŞ Energetika Nazirliyi 2025-ci ildə "Brent"in qiymət proqnozunu bir barel üçün 68,91 dollara qaldırıb

    Energetika
    23:07

    KİV: HƏMAS yalnız Fələstin dövlətinin yaradılması şərtilə tərk-silah olmağa razıdır

    Digər ölkələr
    22:49

    Qubada zəlzələ olub

    Hadisə
    22:47

    Rimas Kurtinaytis: "Razıyam ki, "Sabah"ın Çempionlar Liqasındakı ilk qələbəsi gecikdi"

    Komanda
    22:41

    Çinin taykonavtları stansiyadan açıq kosmosa 8 saatlıq çıxış həyata keçiriblər

    Digər ölkələr
    22:29
    Foto

    Azərbaycan mədəniyyəti Vaşinqtonda beynəlxalq sərgidə maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti