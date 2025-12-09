ABŞ-nin Energetika Nazirliyi 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanın neft hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişməyib
- 09 dekabr, 2025
- 23:35
ABŞ-nin Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiyası İdarəsi (EIA) Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün maye karbohidrogenlərinin hasilat proqnozunu olduğu kimi saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun dekabr proqnozunda məlumat yer alıb.
Proqnoza əsasən, cari ildə Azərbaycanda kondensantla birgə neft hasilatı sutkada 570 min barel (EIA-nın noyabr proqnozuna uyğundur) təşkil edəcək. Birinci və ikinci rübdə faktiki hasilat sutkada 570 min barel, üçüncü rübdə 560 barrel (əvvəlki proqnozla eyni) proqnozlaşdırılır.
EIA 2026-cı ildə Azərbaycanda kondensatla birgə neft hasilatının sutkada 540 min barel olacağını proqnozlaşdırır. İlk rübdə sutkada 550 min, ikinci rübdə 540, üçüncü rübdə isə 530 min barrel neft hasilatı proqnozlaşdırılıb. Bütün proqnozlar noyabrda açıqlanan rəqəmlərlə uyğun gəlir.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda kondensatla birgə neft hasilatı sutkada 600 min barrel təşkil edib.