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Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода

Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода Азербайджан с его мощной энергетической инфраструктурой и богатым энергетическим наследием является идеальным партнером для производства и транспортировки водорода.
Энергетика
22 января 2025 г. 16:23
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода

Азербайджан, обладающий мощной энергетической инфраструктурой и значительными энергоресурсами, является идеальным партнером для Саудовской Аравии в производстве и транспортировке водорода.

Об этом Report заявили в министерстве энергетики Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия и Азербайджан имеют большой потенциал для сотрудничества в области водородных источников энергии, особенно в разработке чистого водорода. Саудовская Аравия уже является лидером в производстве водорода, реализуя несколько пилотных проектов, включая крупнейший в мире завод по производству экологически чистого водорода. Азербайджан же с его мощной энергетической инфраструктурой и богатыми энергетическими ресурсами является идеальным партнером для производства и транспортировки водорода", - отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что ACWA Power и SOCAR наладили сотрудничество в рамках проектов по развитию производства экологически чистых водородных источников топлива.

"Вместе мы можем поделиться знаниями и технологиями в области производства водорода из возобновляемых источников, а также создать надежную цепочку поставок водорода как для внутреннего использования, так и для международного экспорта. Это партнерство может сыграть ключевую роль в стратегиях перехода к энергетике для обеих стран", - добавили в Минэнерго Саудовской Аравии.

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Версия на английском языке Saudi Energy Ministry: Azerbaijan - ideal partner for hydrogen production and transportation
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanının Energetika Nazirliyi: Azərbaycan hidrogen istehsalı və ixracında ideal tərəfdaşdır

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