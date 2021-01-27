О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минэнерго России ожидает значительного роста добычи газа к 2035 году

Минэнерго России ожидает значительного роста добычи газа к 2035 году При этом доля СПГ в поставках газа из России на внешние рынки может оцениваться в 26-32%
Энергетика
27 января 2021 г. 13:39
Минэнерго России ожидает значительного роста добычи газа к 2035 году

Минэнерго в проекте генеральной схемы развития газового рынка РФ до 2035 года ожидает роста добычи газа до 0,85-1,05 трлн кубов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщил глава департамента переработки нефти и газа министерства Антон Рубцов в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

"Добыча газа по разным сценариям может составить от 850 миллиардов кубических метров до 1 триллиона 50 миллиардов кубических метров", — сказал Рубцов в рамках обсуждения проекта генеральной схемы развития газовой отрасли РФ на период до 2035 года.

По его словам, ресурсная база РФ готова обеспечить полностью не только растущий внутренний спрос, но и те ниши, которые будут доступны для России на мировых рынках.

"С точки зрения поставок газа, текущие оценки по генсхеме показывают, что потребление газа на внутреннем рынке может составить от 490 до 550 миллиардов кубических метров, я немного округляю, потому что цифры предварительные, мы еще в работе. При этом доля СПГ в поставках газа из России на внешние рынки может оцениваться в 26-32%, по сути, у нас серьезный происходит сдвиг", — добавил Рубцов.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в конце прошлого года сообщал, что добыча газа в России по итогам 2020 года ожидается на уровне 700 миллиардов кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
20 января 2021 г. 16:38
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
21 января 2021 г. 15:07
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
21 января 2021 г. 15:23
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
21 января 2021 г. 18:02
Азербайджан будет производить новые беспилотники
Азербайджан будет производить новые беспилотники
21 января 2021 г. 13:25
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
21 января 2021 г. 16:22
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
20 января 2021 г. 21:54
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31
В Армении сообщили о росте своих потерь в войне
В Армении сообщили о росте своих потерь в войне
20 января 2021 г. 19:21
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 332 человека, 12 скончались
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 332 человека, 12 скончались
20 января 2021 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi