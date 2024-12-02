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Минэнерго РК: Поставка казахстанской нефти в Германию по н/п "Дружба" начнется в III декаде декабря 

Минэнерго РК: Поставка казахстанской нефти в Германию по н/п "Дружба" начнется в III декаде декабря  Поставка казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" ожидается в третьей декаде декабря.
Энергетика
2 декабря 2024 г. 15:09
Минэнерго РК: Поставка казахстанской нефти в Германию по н/п Дружба начнется в III декаде декабря 

Поставка казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" ожидается в третьей декаде декабря.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу Минэнерго Казахстана.

Ведомство напоминает, что 1 декабря 2024 года в районе города Пневы (Польша) была обнаружена утечка нефти на западном участке системы "Дружба", поступающей на НПЗ "Шведт" в Германии.

Минэнерго отмечает, что по итогам ноября 2024 года поставка казахстанской нефти в данном направлении была осуществлена в соответствии с графиком.

"Планируемая поставка на декабрь месяц т.г. в данном направлении ожидается в период с 20 по 30 декабря 2024 года", - отмечается в сообщении.

Нпомним, что польский трубопроводный оператор Pern ранее сообщил, что на участке северного нефтепровода "Дружба", который проходит по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы, произошла авария. При этом Польша продолжает поставки нефти на НПЗ "Шведт" по одной из двух веток системы.

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