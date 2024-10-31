Минэнерго РК: Экспорт казахстанской нефти в Германию в 2025 году останется на уровне текущего года

Казахстан планирует поставить в Германию 1,2 млн тонн нефти в 2025 году.

Казахстан планирует поставить в Германию 1,2 млн тонн нефти в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

“Пока мы планируем на уровне этого года - 1,2 млн тонн”, - отметил Саткалиев.

Как пояснил министр, дальнейший рост поставок во многом будет зависеть от заявок НПЗ в Шведте (Германия) и возможности Казахстана обеспечить транзит через Россию.

"В целом, мы готовы увеличить с нашей стороны эти объемы, есть поставщики, заинтересованные в поставке нефти в данном направлении, будем отрабатывать со всеми участниками. Было со стороны Германии заявлено намерение об увеличении объемов, конкретные объемы будут определены только после того, как мы получим заявки от завода-производителя и согласуем с российской стороной", - сказал он.

По итогам 2023 года по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии было транспортировано 993 тыс. тонн казахстанской нефти.

Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба" в рамках диверсификации маршрутов экспорта своей углеводородной продукции.