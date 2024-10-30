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Минэнерго РК: Добыча нефти на Кашагане возобновилась после остановки на капремонт

Минэнерго РК: Добыча нефти на Кашагане возобновилась после остановки на капремонт Капитальный ремонт на казахстанском месторождении Кашаган, начатый 7 октября, завершился раньше планируемого срока.
Энергетика
30 октября 2024 г. 12:59
Минэнерго РК: Добыча нефти на Кашагане возобновилась после остановки на капремонт

Капитальный ремонт на казахстанском месторождении Кашаган, начатый 7 октября, завершился раньше планируемого срока.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

"Капитальный ремонт на месторождении Кашаган завершен, добыча нефти и газа возобновляется", - отметили в ведомстве.

В Минэнерго пояснили, что добыча на месторождении уже началась и планируется выйти на полную мощность с 1 ноября текущего года.

Ранее Минэнерго РК сообщало, что ремонт на Кашагане может продлиться 45 дней.

Гигантское месторождение Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия; его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти.

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