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Минэнерго РФ планирует ограничить экспорт бензина

Минэнерго РФ планирует ограничить экспорт бензина Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил вице-премьер Александр Новак
Энергетика
29 апреля 2021 г. 20:30
Минэнерго РФ планирует ограничить экспорт бензина

Минэнерго России опубликовало проект постановления правительства, который предусматривает ограничения на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях для недопущения роста цен на топливо.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Проект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, вносит поправки в список товаров, "являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта". В него предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов. Это автомобильные бензины марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты.

Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил вице-премьер Александр Новак. Он отмечал, что мера в правительстве обсуждается как временная. В 2018 году российское правительство уже грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято.

Россия в 2020 году экспортировала 5,82 млн тонн бензина, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. При этом объем производства бензина в России в 2020 году составил 38,4 млн тонн - на 4,5% меньше уровня 2019 года.

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