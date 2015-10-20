Минэнерго Грузии: США не дали Саакашвили продать газопровод "Газпрому"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что если бы не усилия властей США, Михаил Саакашвили в 2005 году договорился бы о продаже "Газпрому" газопровода, связывающего Россию с Арменией, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

В сентябре Каладзе провел встречу с представителями "Газпрома". Рассказывая о встрече, он допустил возможность увеличения объема поставок российского газа в случае, если Грузия закупит его по ценам, которые окажут конкуренцию азербайджанскому газу. Однако эти переговоры резко раскритиковали представители грузинской оппозиции и некоторые СМИ. Грузинская оппозиция систематически проводит акции протеста с требованием прекратить переговоры грузинского правительство с "Газпромом".

"Я напомню, что в 2005 году руководство Саакашвили вело активные переговоры с "Газпромом" по поводу продажи центрального магистрального газопровода. Если бы не наши стратегические партнеры США, я уверен, что этот проект был бы осуществлен", — заявил Каладзе журналистам во вторник.

По его словам, "в то время США выделили определенные средства на реабилитацию газопровода, и в контракте было четко написано, что Грузии запрещено продавать этот газопровод".

"Если бы тогда… Саакашвили и его окружение осуществили задуманное, мы бы сегодня были без политического и экономического рычага в отношениях с Россией", — заявил министр.

Каладзе также отметил, что правительство Грузии ведет переговоры с "Газпромом" на основании соглашения еще от 2003 года, после которого к этому документу было принято еще 21 дополнение. Он так же напомнил, что "Газпром" поставлял газ даже в 2008 году, в период вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией.

В 2014 году группа "Газпром" поставила в Грузию 300 миллионов кубометров газа.