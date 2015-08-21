Минэнерго Греции: "Турецкий поток" и TAP не будут конкурировать

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Проекты "Турецкий поток" и Трансадриатический газопровод (TAP) не будут конкурировать между собой, но увеличат сеть передачи энергоресурсов. Как сообщает Report, об этом заявил агентству Sputnik министр энергетики Греции Панос Скурлетис.

"Мы считаем, что эти два проекта ("Турецкий поток" и TAP) не конкурируют, и мы заявляем об этом на каждой официальной встрече с европейскими и любыми другими партнерами. Это именно то, что мы имеем в виду, когда говорим о диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов", — заявил Скурлетис.

В данный момент Греция поддерживает два больших энергопроекта: Трансадриатический газопровод (TAP) и " Турецкий поток".

Напомним, что долевое участие BP, SOCAR и Statoil в проекте TAP составляет по 20%. Остальные доли распределены между бельгийской Fluxy (19%), испанской Enagas (16%) и шведской Axpo (5%).