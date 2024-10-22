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Минэнерго Азербайджана рассматривает возможность подписания меморандума с China Energy

Минэнерго Азербайджана рассматривает возможность подписания меморандума с China Energy Министерство энергетики Азербайджана рассматривает возможность подписания меморандума о взаимопонимании с китайской компанией China Energy Engineering Group.
Энергетика
22 октября 2024 г. 09:28
Минэнерго Азербайджана рассматривает возможность подписания меморандума с China Energy

Министерство энергетики Азербайджана рассматривает возможность подписания меморандума о взаимопонимании с китайской компанией China Energy Engineering Group.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в соцсети "Х".

Министр отметил, что в рамках своего визита в Пекин провел встречу с вице-президентом China Energy Линь Сядоаном.

"Обсудили ускорение реализации проекта электростанций мощностью 160 МВт, участие компании в проектах морской ветроэнергетики в Азербайджане и зеленых энергетических коридорах. Также обсудили развитие местного производства оборудования для возобновляемой энергетики, сотрудничество в создании совместного научно-исследовательского центра. Мы договорились создать Рабочую группу и оценили предложение о подписании Меморандума о взаимопонимании, отражающего наши новые приоритеты сотрудничества", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Energy Ministry considers proposal to sign memo with China Energy

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