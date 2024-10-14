Минэнергетики: Запасов газа Молдове хватит на 20 дней

Накопленных Молдовой запасов природного газа хватит стране на 20 дней зимы.

Накопленных Молдовой запасов природного газа хватит стране на 20 дней зимы.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом госсекретарь Минэнергетики Молдовы Константин Боросан заявил в эфире общественного телевидения.

"У нас есть два типа запасов природного газа, так называемые резервные запасы. Законодательством предусмотрено, что их должно хватить как минимум на 10 дней потребления зимой. Сегодня у нас есть около 100 млн кубометров, и их хватит примерно на 20 дней. У нас достаточно времени на то, чтобы вмешаться, если возникнет чрезвычайная ситуация", - сказал он.

В ведомстве связывают это с теплой зимой, а также ростом объема использования альтернативного топлива.

"Если говорить о природном газе, то в отопительном сезоне 2022-2023 годов снижение значительное - на 44%. В прошлом сезоне потребление природного газа сократилось на 25%", - уточнил Боросан.

На данный момент Молдова хранит в украинских подземных газовых хранилищах (ПГХ) почти половину своего резервного запаса в 47 млн кубометров.