О нас

Минэнергетики РФ: В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тыс. кВт новых мощностей

Минэнергетики РФ: В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тыс. кВт новых мощностей Около 50 тыс. кВт новых электроэнергетических мощностей было введено в Азербайджане за время Великой Отечественной войны для обеспечения надежной выработки нефтепродуктов.
Энергетика
8 мая 2025 г. 09:27
Минэнергетики РФ: В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тыс. кВт новых мощностей

Около 50 тыс. кВт новых электроэнергетических мощностей было введено в Азербайджане за время Великой Отечественной войны для обеспечения надежной выработки нефтепродуктов.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Выработка нефтепродуктов в Баку требовала огромных энергетических ресурсов. Поэтому с самого начала войны в республике велось интенсивное строительство электростанций. Уже в 1941 году была создана ТЭЦ "Сумгаит-1" – введена в строй конденсационная турбина мощностью 24 тыс. кВт и теплофикационная турбина мощностью 25 тыс. кВт", - рассказали в пресс-службе.

Также за годы войны были сооружены и введены в эксплуатацию ЛЭП ГРЭС "Красная Звезда"-"Зых" и "Зых-Гала" 110 кВ, значительно повысившие надежность энергоснабжения основных нефтетрестов Абшерона и создавшие двустороннее питание основных подстанций 110 кВ электросети "Азэнерго".

Более того, была введена в эксплуатацию новая подстанция "Зых" 110 кВ и переведен на напряжение в 35 кВ весь Азизбековский сетевой район, включая остров Артем (Пираллахи), добавили в Минэнерго РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Energetika Nazirliyi: Azərbaycanda müharibə illərində təxminən 50 min kVt yeni güc istifadəyə verilib
Версия на английском языке Russian Ministry of Energy: Around 50,000 kW of new power capacity installed in Azerbaijan during World War II

Самое важное

Во дворце Гюлистан состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
ФотоВо дворце "Гюлистан" состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
7 мая 2025 г. 20:42
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi