Минэнергетики РФ: В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тыс. кВт новых мощностей

Около 50 тыс. кВт новых электроэнергетических мощностей было введено в Азербайджане за время Великой Отечественной войны для обеспечения надежной выработки нефтепродуктов.

Около 50 тыс. кВт новых электроэнергетических мощностей было введено в Азербайджане за время Великой Отечественной войны для обеспечения надежной выработки нефтепродуктов.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Выработка нефтепродуктов в Баку требовала огромных энергетических ресурсов. Поэтому с самого начала войны в республике велось интенсивное строительство электростанций. Уже в 1941 году была создана ТЭЦ "Сумгаит-1" – введена в строй конденсационная турбина мощностью 24 тыс. кВт и теплофикационная турбина мощностью 25 тыс. кВт", - рассказали в пресс-службе.

Также за годы войны были сооружены и введены в эксплуатацию ЛЭП ГРЭС "Красная Звезда"-"Зых" и "Зых-Гала" 110 кВ, значительно повысившие надежность энергоснабжения основных нефтетрестов Абшерона и создавшие двустороннее питание основных подстанций 110 кВ электросети "Азэнерго".

Более того, была введена в эксплуатацию новая подстанция "Зых" 110 кВ и переведен на напряжение в 35 кВ весь Азизбековский сетевой район, включая остров Артем (Пираллахи), добавили в Минэнерго РФ.