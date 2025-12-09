Милли Меджлис утвердил создание Информационной системы энергоэффективности
Энергетика
- 09 декабря, 2025
- 12:34
Милли Меджлис утвердил в третьем чтении поправки к закону "Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности", предусматривающие создание Информационной системы энергоэффективности.
Как сообщает Report, документ был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно новой статье закона, уполномоченный исполнительный орган создаст систему, которая будет выполнять широкий спектр функций в сфере энергоэффективности, включая:
- государственный контроль за эффективным использованием энергоресурсов;
- ведение реестра энергетических аудиторов и организаций, проводящих энергоаудит;
- мониторинг их деятельности;
- информационное обеспечение и просветительскую работу;
- оценку потенциала энергоэффективности;
- организацию паспортизации зданий по показателям энергоэффективности;
- размещение перечня объектов и хозяйствующих субъектов, для которых проведение энергоаудита является обязательным;
- публикацию списка исполнителей услуг в области энергоэффективности;
- подготовку и размещение отчетов о состоянии и развитии сферы энергоэффективности.
