Милли Меджлис утвердил создание Информационной системы энергоэффективности

Милли Меджлис утвердил в третьем чтении поправки к закону "Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности", предусматривающие создание Информационной системы энергоэффективности.

Как сообщает Report, документ был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно новой статье закона, уполномоченный исполнительный орган создаст систему, которая будет выполнять широкий спектр функций в сфере энергоэффективности, включая: