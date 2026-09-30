Милли Меджлис ратифицировал соглашение по Губа-Прикаспийскому региону

Милли Меджлис принял законопроект об утверждении и одобрении соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на территории, охватывающей части Губинского, Гусарского, Шабранского, Сиязанского и Хызинского районов (Губа-Прикаспийский регион).

Как сообщает Report, документ был принят на первом заседании осенней сессии парламента.

Соглашение было подписано 19 февраля этого года между Государственной нефтяной компанией (SOCAR), компанией Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH и ООО "SOCAR Quba-Xəzəryanı". Подписи под документом поставили президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент и главный исполнительный директор Gran Tierra Energy Inc. Гэри Гидри.

Согласно условиям соглашения, Gran Tierra Energy Inc., выступающая оператором проекта, получит 65% долевого участия. Программа геологоразведочных работ включает сбор гравиметрических данных, проведение 3D-сейсмических исследований и бурение разведочных скважин для выявления углеводородного потенциала контрактной площади.