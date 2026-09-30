Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Милли Меджлис ратифицировал соглашение по Губа-Прикаспийскому региону

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 15:48
    Милли Меджлис ратифицировал соглашение по Губа-Прикаспийскому региону

    Милли Меджлис принял законопроект об утверждении и одобрении соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на территории, охватывающей части Губинского, Гусарского, Шабранского, Сиязанского и Хызинского районов (Губа-Прикаспийский регион).

    Как сообщает Report, документ был принят на первом заседании осенней сессии парламента.

    Соглашение было подписано 19 февраля этого года между Государственной нефтяной компанией (SOCAR), компанией Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH и ООО "SOCAR Quba-Xəzəryanı". Подписи под документом поставили президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент и главный исполнительный директор Gran Tierra Energy Inc. Гэри Гидри.

    Согласно условиям соглашения, Gran Tierra Energy Inc., выступающая оператором проекта, получит 65% долевого участия. Программа геологоразведочных работ включает сбор гравиметрических данных, проведение 3D-сейсмических исследований и бурение разведочных скважин для выявления углеводородного потенциала контрактной площади.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Milli Məclis Quba-Xəzəryanı regionu üzrə kəşfiyyat, işlənmə və hasilat sazişini ratifikasiya edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:59

    Трамп заявил о серьезных проблемах в Европе

    Другие страны
    05:25

    Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Другие страны
    04:43

    Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6

    Другие страны
    04:16

    Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс

    Другие страны
    03:58

    The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеля

    Другие страны
    03:21

    В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

    Формула 1
    02:44

    Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия

    Другие страны
    02:17

    Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТО

    Другие страны
    01:59

    Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива

    Другие страны
    Лента новостей