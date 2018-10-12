Милли Меджлис ратифицировал соглашение по блоку D230

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня Милли Меджлис ратифицировал подписанное между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), BP Exploration (Azerbaijan) Limited и Совместной Нефтяной Компанией SOCAR соглашение "О долевом разделе добычи по совместной разведке и разработке перспективного блока D230 в азербайджанском секторе Каспийского моря".

Как сообщает Report, после вступления в силу настоящего закона изменения в него не смогут быть внесены без предварительного согласия подрядчиков.

Отметим, что соглашение подписано в апреле этого года президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и генеральным исполнительным директором BP Group Бобом Дадли в Лондоне с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Блок D230 расположен в Каспийском море в 135 км (84 мили) к северо-востоку от Баку. Блок занимает площадь около 3 200 квадратных километров. Ожидаемая глубина продуктивных слоев блока составляет приблизительно 3 500 метров. По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP, оператора в период разведки, составит 50%, остальная половина будет принадлежать SOCAR. В мае 2016 года с SOCAR был подписан меморандум о взаимопонимании по геологоразведочным работам на блоке D230.