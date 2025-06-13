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Милли Меджлис принял изменения в закон "Об электроэнергетике" в I чтении

Милли Меджлис принял изменения в закон "Об электроэнергетике" в I чтении Милли Меджлис принял изменения в закон "Об электроэнергетике" в I чтении
Энергетика
13 июня 2025 г. 13:35
Милли Меджлис принял изменения в закон Об электроэнергетике в I чтении

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике".

Как сообщает Report, документ предусматривает применение фиксированного тарифа в секторе электроэнергетики.

В международной практике существуют случаи применения фиксированного тарифа при регулировании тарифов и цен на электроэнергию. Основная суть фиксированного тарифа заключается в том, что потребители, подключенные к сети, ежемесячно платят определенную сумму в виде фиксированных расходов.

Фиксированный тариф не связан с объемом потребления, применяется независимо от категории потребителя и используется для покрытия определенных расходов оператора распределительной системы. Законопроект определяет фиксированный тариф как ежемесячный тарифный элемент, применяемый к каждому потребителю с целью покрытия части постоянных расходов, не зависящих от уровня потребления электроэнергии, определяемой регулятором.

Документ также определяет права и обязанности поставщика и потребителя в связи с внедрением нового тарифного механизма.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis "Elektroenergetika haqqında” qanundakı dəyişikliyi I oxunuşda qəbul edib

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