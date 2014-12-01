Миллер: проект "Южный поток" закрыт, возврата не будет

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Возврата к проекту газопровода "Южный поток" не будет, проект закрыт, заявил в понедельник глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Все, проект закрыт", — сказал Миллер, отвечая на вопрос журналистов, будет ли какое-то окончательное решение по "Южному потоку".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в нынешних условиях не может продолжать реализацию "Южного потока", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Вместе с тем, с учетом позиции Еврокомиссии, которая не способствует реализации этого проекта, с учетом того, что мы только что получили, недавно совсем, разрешение от соответствующих инстанций в Нидерландах… положительно решили. С учетом того, что мы до сих пор не получили разрешения Болгарии, мы считаем, что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы не можем начать строительство в море до тех пор, пока у нас нет разрешения от Болгарии начать стройку в море, подойти к болгарскому берегу и остановиться — это просто нелепо", — добавил он.