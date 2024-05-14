О нас

Микаил Джаббаров: Ускоряются работы по очередным инвестициям в Petkim

Микаил Джаббаров: Ускоряются работы по очередным инвестициям в Petkim В настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ускорила работы по реализации очередных инвестиций в свой актив - нефтехимический комплекс Petkim в Турции.
Энергетика
14 мая 2024 г. 16:22
Микаил Джаббаров: Ускоряются работы по очередным инвестициям в Petkim

В настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ускорила работы по реализации очередных инвестиций в свой актив - нефтехимический комплекс Petkim в Турции.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана и председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере природного газа между Турцией и Азербайджаном.

По его словам, в ближайшие месяцы может быть запущен проект по реконструкции Petkim: ”Мы благодарим всех партнеров, которые поддержали нас в этом, и считаем, что это будет самая большая инвестиция в экономику Турции".

Министр сказал, что SOCAR сделал много для обеспечения устойчивого энергоснабжения турецкого рынка и удовлетворения потребностей регионов в энергии: "Реализация инвестиций стала возможной вследствие стабилизации процессов в экономике Турции. Это еще раз показывает, что инвесторы видят и ценят возможности в экономике Турции".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Work is accelerated for Petkim's next investments
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Petkim”in növbəti sərmayələri üçün işlər sürətləndirilir”

Самое важное

Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
10 мая 2024 г. 18:20
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
10 мая 2024 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi