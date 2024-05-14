Микаил Джаббаров: Ускоряются работы по очередным инвестициям в Petkim

В настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ускорила работы по реализации очередных инвестиций в свой актив - нефтехимический комплекс Petkim в Турции.

В настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ускорила работы по реализации очередных инвестиций в свой актив - нефтехимический комплекс Petkim в Турции.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана и председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере природного газа между Турцией и Азербайджаном.

По его словам, в ближайшие месяцы может быть запущен проект по реконструкции Petkim: ”Мы благодарим всех партнеров, которые поддержали нас в этом, и считаем, что это будет самая большая инвестиция в экономику Турции".

Министр сказал, что SOCAR сделал много для обеспечения устойчивого энергоснабжения турецкого рынка и удовлетворения потребностей регионов в энергии: "Реализация инвестиций стала возможной вследствие стабилизации процессов в экономике Турции. Это еще раз показывает, что инвесторы видят и ценят возможности в экономике Турции".