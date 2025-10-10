Микаил Джаббаров: SOCAR заинтересован в проектах по разработке месторождений в Туркменистане

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR заинтересована в участии в проектах по разработке месторождений в Туркменистане.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии, посвященном Дню независимости Туркменистана.

"Наши страны имеют значительный потенциал для расширения энергетического сотрудничества. SOCAR заинтересован в участии в проектах по разработке перспективных месторождений в Туркменистане", - сказал он.

Министр подчеркнул, что взаимодействие двух стран также играет важную роль в повышении эффективности Среднего коридора, объем транзитных перевозок по которому ежегодно растет.

"В Туркменистане создана современная транспортная инфраструктура, а Азербайджан, находясь на этом коридоре, инвестировал значительные средства в развитие морского порта, железных дорог и логистических центров. Объединение наших усилий принесет большую пользу всему региону", - отметил Джаббаров.

Он также напомнил, что реализация нового транспортного коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, еще больше повысит транзитный потенциал стран и внесет значительный вклад в развитие региона.