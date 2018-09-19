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    Международный эксперт: Американо-китайская торговая война может повлиять и на Азербайджан

    Лондон. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Торговая война между США и Китаем может оказать влияние на Азербайджан".

    Об этом лондонскому бюро Report заявил проживающий в Гонконге эксперт китайского происхождения Эндрю Льюнг (Andrew Leung), комментируя введение США новых таможенных пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов.

    Endryu Lyunq

    Независимый эксперт Эндрю Льюнг

    "Протекающие в мире процессы взаимосвязаны, поэтому торговая война серьезно повлияет на глобальные поставки и стоимостную цепочку. Большинство компонентов и материалов, используемых в экспортируемой китайской продукции, закупаются из-за рубежа, в том числе из США. Скажем, в экспортируемом из Китая "iPhone" используются южнокорейские чипы и материалы, а также американское "железо" (hardware) и программное обеспечение. В Китае есть лишь часть продукции с добавленной стоимостью. Таким образом, новшества ударят и по предприятиям из различных уголков мира, задействованных в грузопоставках и так или иначе связанных с торговлей. Международный валютный фонд уже заявил, что американо-китайские торговые войны снизят показатель глобального экономического роста на 0,5%".

    По мнению эксперта, все нефтяные страны, включая Азербайджан, пострадают от этой торговой войны:

    "Поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров нефти, снижение его потребности в "черном золоте" приведет к удешевлению нефти на мировом рынке, а в конечном итоге скажется на доходах и экономическом росте таких стран, как Азербайджан".

    Айтан Аббаслы

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