Международные компании, включая китайские, готовы участвовать в энергетической трансформации региона

Как передает Report, об этом заявила главный представитель NWEPDI-China Energy Engineering Group (CEEC) на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Азербайджан и Центральная Азия находятся на переломном этапе с амбициозными целями в области устойчивого развития, диверсификации энергетики и модернизации инфраструктуры. Международные компании, особенно из Китая, могут сотрудничать с местными правительствами и девелоперами для реализации трансформационных проектов в регионе", - отметила Ци Лю.

По ее словам, Vision 2030 в Азербайджане и инициативы стран Центральной Азии, включая цель Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году, создают высокий спрос на передовые решения.

"Китайские компании производят более 70% мировых солнечных панелей и ветротурбин. Современное оборудование, включая высокоэффективные фотоэлектрические модули и системы "умных сетей", может ускорить переход региона на чистую энергию. Стратегическое положение Азербайджана как евразийского транспортного узла и растущая роль Центральной Азии в мировой торговле требуют инфраструктуры мирового уровня", - добавила она.